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Пьяного дальнобойщика из Беларуси задержали в Германии

Инцидент произошел в Германии 19 марта. Очевидцы сообщили, что 40-тонная фура полностью заблокировала местную дорогу, а водитель, судя по всему, был пьян. Об этом сообщает presseportal.de.

Прибывшие на место полицейские достали из кабины грузовика 52-летнего белоруса. Самостоятельно стоять на ногах он не мог. Кроме того, в кабине фуры были обнаружены несколько пустых бутылок от спиртного.

Состояние здоровья водителя было критическим, его  доставили в больницу, пишет mlyn.by
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