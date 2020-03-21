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В Москве начали ежедневно проводить крестные ходы против коронавируса

Братья Высоко-Петровского монастыря начали каждый вечер проводить крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса, сообщил наместник обители игумен Петр Еремеев


Монахи будут обходить монастырь и окроплять его стены святой водой, а также «обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся», пишет snob.ru

Первый крестный ход состоялся за пределами обители вечером 18 марта, насельники прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери. Кроме 6-8 монахов в шествии больше никто не участвовал. Отмечается, что в дальнейшем крестный ход будет совершаться по внутренней территории обители.

«Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит», — написал игумен.

Что еще известно:

17 марта патриарх Кирилл утвердил санитарные правила для служб, которые распространяются только на Московскую епархию. В частности, прихожанам храмов перестанут давать для целования крест, во время служб будут использовать одноразовую посуду.

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и отменять богослужения из-за коронавируса, хотя светская власть во всем мире и в России запрещает массовые мероприятия. При этом в последние восемь дней в Казанский собор Петербурга ежедневно выстраивалась очередь для поклонения мощам Иоанна Крестителя, которые привезли из Иерусалима. Всего за время пребывания ковчега в городе к нему приложились около 70 тысяч верующих.
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