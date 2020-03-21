В Беларуси 15 пациентов вылечились от коронавируса, 61 человек находится в больницах
В Беларуси 15 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус, вылечились их выписали из больниц.
Еще 61 пациент находится в медучреждениях под постоянным медицинским контролем и на лечении, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.
Также в Минздраве отметили, что с 23 января 2020 года в Беларуси проводят тестирование населения на коронавирусную инфекцию. За этот промежуток времени проведено более 20 тыс. тестов.
На сегодняшний день, часть пациентов, которые остаются в больницах (61 человек), после лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Предполагается, что это произойдет в начале следующей недели.
17:58 21/03/2020
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