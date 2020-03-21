Еще 61 пациент находится в медучреждениях под постоянным медицинским контролем и на лечении, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.









Также в Минздраве отметили, что с 23 января 2020 года в Беларуси проводят тестирование населения на коронавирусную инфекцию. За этот промежуток времени проведено более 20 тыс. тестов.





На сегодняшний день, часть пациентов, которые остаются в больницах (61 человек), после лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Предполагается, что это произойдет в начале следующей недели.



