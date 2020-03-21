Эксперимент, который может стоить тысячи жизней
Это сказано не про Беларусь, а про Нидерланды, но, похоже, какой-то такой эксперимент проходит и у нас.
"В эти дни многие жители Нидерландов чувствуют себя невольными участниками рискованного эксперимента, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Ведь в борьбе с коронавирусом их правительство действует иначе, чем другие государства. Оно официально придерживается теории коллективного или группового иммунитета. Согласно ней, среди наиболее стойкой части населения должно заразиться максимальное количество людей, чтобы затем сформировать своего рода "защитную стену" для пожилых и слабых людей, которые до этого должны быть изолированы. "Мы можем замедлить распространение вируса и одновременно под контролем сформировать групповой иммунитет", - заявил премьер-министр Марк Рютте в понедельник в своем обращении к нации".
"Концепция коллективного иммунитета пришла из Великобритании, ее энергично отстаивал Патрик Воллэнс, научный советник британского правительства. Сначала ее поддержал и премьер Борис Джонсон, однако дистанцировался от идеи после массивной критики. Рютте в свою очередь представляет ее как преобладающее научное мнение. (...) Наиболее ярым ее сторонником считается Яап ван Диссель, главный вирусолог Национального института по вопросам общественного здравоохранения и окружающей среды. "Идея такова: мы хотим под контролем распространить вирус среди тех, у кого с ним будет мало проблем", - сказал ван Диссель по телевидению".
"Всемирная организация здравоохранения считает такую идею опасной. С одной стороны, она основывается на предположении, что после выздоровления у зараженных людей сформируется иммунитет, однако это пока не доказано. "У нас недостаточно знаний о логике этого вируса", - сказала представительница ВОЗ Маргарет Харрис. С другой стороны, без существенных мер из-под контроля может выйти ситуация в больницах. Сегодня в Нидерландах имеется немногим больше 1 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии при населении в 17 млн человек. (...) Ситуация может оказаться как в Италии, предостерегает микробиолог Роел Коутинью. Для формирования группового иммунитета должны быть заражены как минимум 60% населения. При этом, по подсчетам иммунологов, количество умерших от коронавируса людей составит в Нидерландах от 40 тыс. до 80 тыс. человек", - говорится в статье.
В то время как представители других партий хвалят Рютте, а в СМИ сохраняется подозрительная тишина, серьезная критика слышна только со стороны правых политиков. "Мы должны сейчас же отказаться от этой безумной идеи группового иммунитета, - написал в "Твиттер" Тьерри Баудет. - Она приведет к большому, большому числу заболевших и умерших".
В среду ютте был вынужден сделать заявление. "Групповой иммунитет никогда не был целью его правительства, заявил он в парламенте. Но в долгосрочной перспективе он может стать результатом. Цель заражения людей ни в коем случае не преследуется. Задача скорее состоит в том, чтобы "отделения интенсивной терапии были в состоянии справиться с количеством больных, чтобы пожилые и уязвимые люди были защищены", - передает Süddeutsche Zeitung.
На чем же основан подход Нидерландов?
Это понятно из выступления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте перед страной по проблеме пандемии.
Реальность такова, что коронавирус среди нас и останется среди нас в надолго. Нет легкого или быстрого выхода из этой очень сложной ситуации. Реальность такова, что в ближайшем будущем большая часть населения Нидерландов будет заражена вирусом. Это то, что эксперты говорят нам сейчас. И они также говорят нам, что в ожидании вакцины или лекарства мы можем замедлить распространение вируса, в то же время контролируя формирование группового иммунитета. Я должен это объяснить.
Те, у кого был вирус, обычно становятся невосприимчивыми. Как в старые времена с корью. Чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет на уязвимых пожилых людей и людей со слабым здоровьем. С групповым иммунитетом вы строите вокруг себя защитную стену. Это принцип. Но мы должны понимать, что создание группового иммунитета может занять месяцы или даже больше, и мы можем использовать это время для того, чтобы максимально защитить людей, подвергающихся большему риску.
В целом, есть три возможных сценария. Первый сценарий: максимально контролировать вирус. Это приводит к контролируемому распространению среди групп, которые подвергаются наименьшему риску.
Это наш сценарий выбора. Максимальный контроль означает, что мы пытаемся использовать меры для выравнивания и сглаживания пика числа инфицированных и распространения его в течение более длительного периода. Благодаря такому подходу, при котором большинство людей будут иметь только незначительные жалобы, мы создаем иммунитет и гарантируем, что система здравоохранения справится с ним. С тем, чтобы дома престарелых, уход за стариками на дому, больницы и особенно отделения интенсивной терапии не были перегружены. При этом всегда будет достаточно возможностей, чтобы помочь людям, которые наиболее уязвимы.
Второй сценарий состоит в том, что мы позволяем вирусу работать без контроля. Это полностью перегрузит нашу систему здравоохранения на пике инфицирования, оставляя недостаточно возможностей для помощи уязвимым пожилым людям и другим пациентам высокого риска. Конечно, мы должны предотвратить это любой ценой.
Третий сценарий заключается в том, что мы бесконечно пытаемся остановить вирус. Это означает полное закрытие страны. Такой строгий подход может показаться привлекательным на первый взгляд, но эксперты отмечают, что это определенно не будет делом дней или недель.
При таком сценарии нам фактически пришлось бы закрыть нашу страну на год или даже дольше со всеми вытекающими отсюда последствиями. И даже если бы это было практически возможно - позволить потом людям покинуть свои дома после долгого времени ограничений — вирус может всплыть, когда все меры будут отменены.
"Белорусский партизан"
15:16 21/03/2020
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