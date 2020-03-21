В Китае начали испытания вакцины от COVID-2019 на людях

В Китае начались испытания вакцины против коронавируса COVID-2019 на добровольцах, сообщает в субботу, 21 марта, газета Global Times.





Отмечается, что препарат был разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая при взаимодействии с фармацевтическими компаниями страны. В ходе работы был учтен опыт по созданию вакцины против вируса Эбола.





Как уточнил глава коллектива исследователей, при вакцинации участники проекта не будут заражены вирусом. Им введут антитела, после чего над добровольцами установят контроль, задача которого — выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.









Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний. Для проведения тестов создали три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет, все из города Уханя. Они будут помещены на двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.





Напомним, 17 марта в США четырем волонтерам ввели новую вакцину. Всего волонтеров будет 45, а испытания будут длиться больше года.





Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается не менее 20 вакцион от COVID-19.











































