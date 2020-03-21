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В Москве изолировали шесть тысяч человек из-за коронавируса

В Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«На 131 заболевшего мы установили 6 тысяч персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — отметила Ракова. По ее словам, подобные меры позволяют властям города выиграть время и обеспечить перестройку работы столичной инфраструктуры, в частности медицинской.
Ранее 21 марта стало известно, что восемь москвичей, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели и были выписаны из больницы. До этого оперативный штаб сообщал о 12 выздоровевших.


По последним данным, всего в России выявлены более 250 случаев заражения коронавирусом. В связи с распространением коронавируса все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий, пишет lenta.ru
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