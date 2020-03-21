В Москве изолировали шесть тысяч человек из-за коронавируса

«На 131 заболевшего мы установили 6 тысяч персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — отметила Ракова. По ее словам, подобные меры позволяют властям города выиграть время и обеспечить перестройку работы столичной инфраструктуры, в частности медицинской.

Ранее 21 марта стало известно, что восемь москвичей, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели и были выписаны из больницы. До этого оперативный штаб сообщал о 12 выздоровевших.







