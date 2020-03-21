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Белорусская песня «Да вiдна» не прозвучит на «Евровидении-2021»

На «Евровидении-2021» нужно будет представить новые песни, композиции этого года не подойдут. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует сайт конкурса.

Согласно правилам этого международного конкурса песни, композиции этого года не могут участвовать в «Евровидении», которое, как ожидается, вернется 2021-м. В то же время страны-участницы вправе самостоятельно решать, отправлять ли на будущий конкурс новых участников, или туда поедут артисты, которые должны были выступить в этом году.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было пройти в мае в Роттердаме (Нидерланды), но отменено из-за пандемии коронавируса. Представлять Беларусь на песенном конкурсе выбрали группу VAL.
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