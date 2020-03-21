Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по южной части пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица.





Ветер будет северо-восточный порывистый, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории сильный порывистый (до 15-20 м/с).





Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем ожидается от минус 1 до плюс 4.



