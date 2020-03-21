Ожидаются заморозки и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен 22 марта
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за усиления ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по южной части пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер будет северо-восточный порывистый, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории сильный порывистый (до 15-20 м/с).
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем ожидается от минус 1 до плюс 4.
13:10 21/03/2020
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