+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сделают ли платным въезд в центр Минска?

Ответ на свое обращение, в котором был высказан протест против такой инициативы транспортников, получили заинтересованные горожане.

Все началось с того, что еще в декабре прошлого года в «Столичный транспорт и связь» озвучивал вот такие планы:
 
—Для решения проблемы загрузки МКАД и улиц города на первом этапе прорабатывается введение платы для грузовиков массой более 3,5 тонн. В случае успешной реализации данного этапа будет принято решение о целесообразности переноса принципа работы данной системы на другие виды транспорта.
 
Подписавшие петицию люди, а таких набралось всего 155 человек писали:
 
Фото: petitions.by

 —Протестуем против возможного принятия решения о введении платного въезда для легкового автотранспорта в центр Минска без вынесения данного вопроса на Минский городской референдум.
Как нам известно, ряд городов в мире был вынужден отказаться от метода платного въезда из-за негативной реакции жителей. Главная причина отказа от платного въезда в том, что эта мера с высокой степенью вероятности приведёт к социальному взрыву.
 
Но референдум по этому вопросу не понадобится. 
 
В своем ответе на обращение заинтересованных граждан, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Игорь Шакун, пишет, что: «вопрос введения платного въезда для легкового транспорта в Минске детально не прорабатывался и не рассматривался».
 
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru