“В суде пообещали, что как результаты будут готовы, мне вышлют повестку и заседания возобновятся, — рассказывает Еврорадио сестра музыканта Светлана Мирошкина. — Я жду её со дня на день. Думаю, что за столько времени экспертизу уже можно было провести. Но пока тишина”.





Гитариста "золотого состава" Ляписов" нашли избитым в бессознательном состоянии рядом с баром на минской улице Солтыса вечером 6 июля 2019 года. Он провёл в коме 6 месяцев. Врачи сделали несколько операций, но спасти музыканта не удалось. 19 января, как раз накануне запланированного заседания в суде, он скончался.





“Результаты экспертизы должны помочь разобраться, от чего конкретно умер брат, — продолжает Светлана. — Там куча вопросов: есть ли какие-то телесные повреждения? Может быть, ему дали какой-то препарат, и смерть наступила из-за этого. Вдруг его вообще уронили... Специалисты должны чётко установить, что смерть случилась вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы, которая привела к полиорганной недостаточности”.





Обвиняемым по делу проходит 37-летний Сергей Ш.





2 месяца назад Светлана говорила Еврорадио, что что за смерть брата должны ответить и другие люди, которые были в компании Сергея. По её мнению, их нужно расстрелять. Изменилось ли её мнение?





“Я хочу, чтобы восстановили истину и назначили максимальный срок”, — говорит женщина.





Руслан Владыко был похоронен 21 января 2020 года на кладбище деревни Обчак под Минском.



