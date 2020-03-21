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Коронавирус в мире. Умерло за сутки...

За минувшие сутки в мире зафиксировано более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным на утром 21 марта, количество случаев коронавируса в мире увеличилось до 275 434.

Коронавирус в мире. Умерло за сутки...
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
 Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

С начала эпидемии в мире от заболеваний вызванных COVID-19 умерло 11 399 человек. За это время выздоровели 88 256 пациентов.

В Китае за время эпидемии заразились 81 268 человек, умерло 3259, выздоровели 71 854 человек. За сутки в стране умерли 7 человек, выздоровели 590. За последние трое суток на территории материкового Китая нет новых случаев заражения. Сейчас фиксируются только завозные случаи (+41 за сутки, всего — 269). Эксперты считают, что из-за завезенных случаев коронавируса азиатским странам может грозить вторая волна эпидемии, пишет tut.by

В Европе инфекция быстро распространяется. В Италии зафиксировано рекордное количество смертей за сутки — 627 (за предыдущие сутки — 427). Таким образом в Италии с начала эпидемии заразился 47 021 человек, умерло 4032, выздоровело 4440. На втором месте в Европе по-прежнему Испания (21 571 заразившийся, умерло 1093 человека, выздоровело 1588 человек), на третьем — Германия (19 848 инфицированных, умерло 68 человек, выздоровело 180).


Страны мира продолжают ужесточать ограничительные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами, Куба запрещает въезд иностранцам, в Швейцарии теперь можно собираться компанией не более пяти человек, но о карантине по-прежнему речь пока не идет, Польша объявила режим эпидемии в стране (это дает властям дополнительные полномочия), во Франции нарушителей карантина начали отправлять под стражу, в Великобритании закрывают заведения общепита, а правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу.

В Беларуси зафиксировано 69 пациентов с коронавирусом, 15 из них уже здоровы. «Застрявшие» в Москве белорусские туристы вчера вернулись домой. Но многие еще не могут покинуть Таиланд, Индию, Канарские острова и другие страны. По данным Минспорта и туризма, на сегодня за границей находится около 3,5 тысячи белорусских организованных туристов, которые хотят попасть на родину. Обо всем, что происходит из-за пандемии в стране и мире, вы можете прочитать тут.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала последние данные о распространении пандемии коронавируса в мире. Европа впереди всех.

 

Согласно последним данным ВОЗ, всего за прошедшие сутки в мире зафиксировано свыше 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, пишет health.ej.by

 

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Европе, где только за последние сутки зафиксировано 17506 новых заражений. На американском континенте выявлено 4104 заражения.

 
"Белорусский партизан"
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