Егор Кругляков в свои четыре года знает около 60 разновидностей жуков, пишет Максиму Галкину на съемки телешоу «Лучше всех». Барановичский мальчикв свои четыре года знает около 60 разновидностей жуков, пишет intex-press.by . Ему нравятся насекомые, рептилии, пауки, а на день рождения он попросил родителей подарить ему змею. Мама мальчика Екатерина Круглякова рассказала Intex-press о необычном увлечении своего сына и о том, как он попал к юмористуна съемки телешоу «Лучше всех».

«Сначала ругали, но потом купили террариум»

Интерес к жукам и другим насекомым у маленького горожанина Егора Круглякова стал проявляться очень рано, примерно с годовалого возраста, говорит его мама Екатерина. Сначала мальчик просто повторял за взрослыми незатейливое «жу-жу», потом с увлечением играл с игрушечной божье коровкой, но очень быстро от игрушки переключился на настоящих жуков.





Родители неудомевали: никто в семье ничем таким не увлекался. Папа Егора – инженер, мама – преподаватель английского. И поначалу старались переключить внимание сына на что-то другое.





– Когда Егор стал собирать на улице жуков, мы его сначала ругали и запрещали это делать. Старались переключить внимание: и про динозавров ему книги покупали, и про космос, и про марки машин. Но он все равно к своим жукам возвращался. Поэтому мы решили не сопротивляться, а развивать то, что ребенку нравится. И купили ему маленький террариум, – рассказывает Екатерина Круглякова.

«Попросил подарить змею»

Террариум Егора почти никогда не пустует. Практически с каждой прогулки мальчик приносит домой нового жучка, они с мамой ищут о нем информацию в интернете, наблюдают несколько дней за его поведением, а потом, как правило, отпускают.





– У Егора есть сачок, баночка для насекомых с отверстиями. Осенью мы принесли домой гусеницу, так она у нас даже окуклилась, скоро бабочка появится, – смеется мама мальчика. – Но Егор интересуется не только жуками и насекомыми, он любит змей, ящериц, медуз, причем, больше всего – ядовитых и опасных. На три года ребенок попросил подарить ему змею. Мы, конечно, не стали покупать, но отвезли его в зоопарк, где он уже и обнимался, и чуть ли не целовался с этими змеями.





А когда Егору исполнилось четыре, в доме у семьи Кругляковых появился аксолотль – морская ящерица, похожая на дракона.

– Если бы не Егор, я бы и не знала, что это такое, – смеется Екатерина.









Причем, отмечает мама, к обычным животным, всяким милым пушистикам вроде хомяков, которые обычно нравятся детям, ее сын совершенно равнодушен.





Сейчас мальчик не только активно собирает и изучает жуков и других насекомых, но даже смотрит научные передачи, предпочитая их обычным мультикам. Егор очень быстро все запоминает. Только жуков он знает более 60 видов, причем, может их не только «по именам» назвать, но и что-то рассказать о каждом.

«Все говорили: «Вам нужно к Галкину»

Когда знакомые семьи узнали о способностях Егора, они стали говорить, что юного биолога надо показать общественности.





– Все, кто к нам приходил, говорили: «Вам нужно к Галкину». Я сама смотрела все выпуски его программы «Лучше всех» и подумала, почему бы не попробовать, – говорит Екатерина.





Первую заявку на участие в известном российском телешоу о талантливых детях «Лучше всех» Екатерина Круглякова отправила, когда Егору было три с половиной года. Но отклика на нее не получила.





– А прошлой осенью они объявили конкурс в инстаграм, и я решила еще раз попробовать. Как только я опубликовала пост, нас нашли и пригласили на съемки, – вспоминает мама.





Но прежде, чем Егор и его мама поехали в Москву, редакторы программы «Лучше всех» несколько раз общались с мальчиком по скайпу, чтобы проверить его знания и убедиться в его способностях.

– Поначалу не верили, что Егор столько знает. Задавали Егору разные вопросы, даже просили меня выйти из комнаты, чтобы была возможность пообщаться с ним наедине, – рассказывает Екатерина.

«Подарили билеты в океанариум»

Съемки телешоу с участием Егора состоялись еще в середине января, но в эфир на российском телевидении оно вышло только 15 марта, а в Беларуси его и вовсе пока не показывали. В Москве Екатерина и Егор провели пять дней, четыре из которых заняли репетиции и сами съемки.





– На экране нас показали всего 10 минут, но на самом деле съемки каждый день занимали по три часа. Егор, конечно, уставал, но держался молодцом. Я, наверное, больше переживала, чем он, – рассказывает мама. – Максим (Галкин, – ред.) – большой молодец, умеет находить общий язык с детьми, и все у него происходит спонтанно, на ходу.









По словам Екатерины, съемки оставили самые приятные впечатления. А поездка в Москву Егору запомнилась не только ими, но и посещением океанариума, билеты в который достались в подарок от телешоу.









Кругляковы не стали дожидаться, пока программу покажут по белорусскому ТВ и смотрели онлайн-трансляцию в интернете. И, по словам Екатерины, Егор остался очень доволен тем, что увидел.

– Егор такой довольный был, сказал, что еще куда-нибудь поехал бы и все спрашивал, гордимся ли мы им. Конечно гордимся! – говорит мама. – Егор сейчас говорит, что будет ученым. А мы решили, что пока ребенку нравится, будем и дальше развивать. Надеюсь, со временем он не потеряет ко всему этому интерес. По крайней мере в школе на биологии будет легче.



