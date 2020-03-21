Движение поезда согласовано с Министерствами иностранных дел вышеупомянутых государств. Речь идет о поезде № 32/31 Киев – Рига – Киев отправлением из Киева 21 марта, а из Риги – 22 марта.





На территории Беларуси поезд будет останавливаться на станциях «Словечно», «Калинковичи», «Светлогорск-на-Березине», «Жлобин», «Бобруйск», «Осиповичи-1», «Минск-Пассажирский», «Молодечно», «Сморгонь», «Гудогай».





При следовании из Киева на территории Литвы высадка пассажиров запланирована только на станции «Вильнюс».





Следуя из Риги на территории Литвы посадка возможна только на станциях «Шяуляй» и «Вильнюс».



