Дополнительный поезд назначен из Киева в Ригу и обратно через Беларусь
Через Беларусь 21 и 22 марта будет следовать специальный поезда, на котором граждане Украины, Беларуси, Литвы и Латвии смогут добраться до мест своего проживания, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в БЖД.
Движение поезда согласовано с Министерствами иностранных дел вышеупомянутых государств. Речь идет о поезде № 32/31 Киев – Рига – Киев отправлением из Киева 21 марта, а из Риги – 22 марта.
На территории Беларуси поезд будет останавливаться на станциях «Словечно», «Калинковичи», «Светлогорск-на-Березине», «Жлобин», «Бобруйск», «Осиповичи-1», «Минск-Пассажирский», «Молодечно», «Сморгонь», «Гудогай».
При следовании из Киева на территории Литвы высадка пассажиров запланирована только на станции «Вильнюс».
Следуя из Риги на территории Литвы посадка возможна только на станциях «Шяуляй» и «Вильнюс».
09:07 21/03/2020
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