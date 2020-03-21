Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.





"Мы будем продолжать сотрудничать с правительствами государств и сетевыми операторами, чтобы минимизировать нагрузку на систему, одновременно обеспечивая хорошее обслуживание пользователей", - говорится в заявлении YouTubе.





В Netflix оценили, что снижение качества видео "сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%", но позволит обеспечивать пользователей качественным сервисом, пишет ukrinform.ru





Из-за коронавируса после закрытия школ, предприятий и ресторанов миллионы людей находятся в изоляции дома, где они начали активнее пользоваться такими сервисами, как Netflix и YouTube.









Как сообщает Bloomberg, время, которое люди проводят на стримингових сервисах, за последнюю неделю увеличилось на 20%, а в некоторых отдельных странах, например, Австрии и Испании - на 40%.





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Как сообщалось, по данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровела.





По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных.







