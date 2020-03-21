Польша объявила режим эпидемии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Польское Радио.





По словам польского премьера, это решение дает властям новые возможности для борьбы с распространения коронавируса в стране, однако при этом оно тянет за собой определенные обязательства.





«Мы объявляем режим эпидемии», — заявил он.



