Агентство потребовало оплатить неустойку: туристы сдают путевки и билеты
В связи с закрытием из-за коронавирусной инфекции границ у белорусов массово срываются отпуска, люди пытаются вернуть затраты.
Еще в январе белорусы активно планировали отпуска и путешествия, а уже в феврале многим пришлось корректировать свои планы.
Деньги за билеты на самолет не вернули
Билеты к друзьям на остров Крит минчанка Алла с дочерью купили в начале января.
"Лететь должны были 1 апреля на неделю, но в субботу позвонила подруга из Греции и сказала, что у них закрыли границы", – говорит Алла.
Подруга рассказала ей, что на острове перестал ходить наземный транспорт, закрыли аэропорт и морской порт.
"Она уточнила, что ходит только грузовой паром, который завозит на остров воду, дизель, топливо и продукты питания. Не работают магазины и лавки, только несколько крупных супермаркетов, в которые и доставляют продукты с парома. Еще работают аптеки и полиция", – пересказала Алла.
Билеты она покупала у компании Ryanair, лететь должны были из Вильнюса.
"Нам авиаперевозчик предложил перенос даты поездки с доплатой на день вылета. Я, конечно, думала, что раз поездка отменена не по нашей вине, а из-за официального закрытия границ, то нам вернут деньги. Честно говоря, пока мы даже не представляем, когда можно запланировать новую дату", – говорит туристка.
Плюс пять дней на Карибах за счет компании
Зимние месяцы – традиционное время круизных путешествий.
"Наш круиз по Средиземноморью пришелся как раз на время, когда Италия закрывала границы. Нас предупредили, что мы не попадем в несколько портов, но за каждый нам перечислили по 100 евро на счет круизного кредита в виде компенсации. Этими деньгами мы сможем воспользоваться в следующих поездках.
Вместо Савоны нас привезли в Марсель, поселили в шикарный отель и купили билеты на самолет в Киев. Пассажирам из других стран тоже купили билеты в ближайшие к их дому аэропорты. Поэтому никто не в обиде", – рассказывает Ирина.
Еще одна круизер Александра должна была начать путешествие перелетом Минск – Варшава буквально в эти дни.
"Мы купили билеты на все стыковочные рейсы до порта в Испании, также сняли отели и открыли визы", – перечисляет затраты Александра.
Она говорит, что им удалось вернуть практически все потраченные деньги.
"Круизные компании вернули нам полную стоимость поездки на наш кредитный счет и даже сверху дали бонус – 200 евро на следующую поездку. С билетами за перелеты сложнее, но надеемся решить и этот вопрос. "Белавиа" прислала уведомление о том, что рейс в Варшаву отменен и до 31 декабря по нашему заявлению все вернут. С Booking ведем переговоры, пока они предлагают оставить наши деньги на оплату брони отелей в следующих поездках", – рассказывает путешественница.
Она поделилась и историями других круизеров.
"Кто-то, как и мы, оказался в круизе во время начала карантина, и люди писали, что вместо Италии попали в Пальма-де-Мальорку, а кто-то на пять дней задержался на Карибах, естественно, за счет компании", – рассказала Александра.
Туроператоры возвращают деньги неохотно
Туроператоры признаются, что туристы массово отказываются от путевок, в том числе и в страны, которые не закрывали границы.
"У нас маленький ребенок, и мы решили отказаться от поездки в Египет в конце апреля. Но в турфирме нам сказали, что готовы вернуть все, за исключением 10% в виде неустойки за отказ, потому что Египет не закрывал границ (на момент разговора – Sputnik)", – поделился Игорь.
Десять процентов от двух тысяч – сумма немаленькая, и путешественник решил доказать, что "никакой неустойки не предусмотрено в случае отказа от поездки более, чем за 45 суток".
"Мы внимательно перечитали договор, и там было сказано о том, что не подлежит возврату только сумма туруслуги. Агентству пришлось согласиться с нами", – сообщил молодой человек.
Он отметил, что из-за того, что таких "отказников" оказалось слишком много, турфирма выдала расписку с обязательством вернуть полную сумму в течение некоторого времени.
В Австралию не полетим, не будем рисковать
Жители Жлобина Сергей и Марина в конце апреля собирались улететь на месяц к дочери в Австралию.
"Мы решили не рисковать. Даже если будет возможность долететь, у нас нет гарантии, что мы не попадем на двухнедельный карантин. Кроме того, в Австралии отменили все массовые мероприятия и экскурсии, а мы уже много всего запланировали", – рассказали супруги.
Билеты они покупали у турецкой авиакомпании и лететь должны были из Стамбула.
"Нам сказали, что по правилам компании если мы отказываемся от полета, то вернуть нам могут не больше 50% стоимости билетов. Но если сама компания отменит рейс, то вернут все или предложат перенести дату поездки на любое время", – говорит Сергей.
Но пока их авиакомпания рейс не отменила.
"Сейчас мы ведем переговоры и ждем, чтобы не потерять большие деньги. Хоть и не знаем, вдруг они отменят рейс за день до вылета", – беспокоятся супруги.
21:45 20/03/2020
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