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Первая заболевшая коронавирусом: “Не слушайте телевизор – позаботьтесь о себе”

Дизайнер Витебского мехового комбината более 2 недель провела в инфекционной больнице и до сих пор находится на карантине – но уже в отделении реабилитации под Витебском, сообщает Радыё Рацыя.

Дизайнер из Витебска Татьяна Ефремова
 

29-го февраля ее направили сдавать анализ на коронавирус после возвращения из Италии, где она была в трудовой командировке. Анализ оказался положительным, хотя женщина испытывала только симптомы легкой простуды.

Отбыв столько времени в изоляции, Татьяна Ефремова убеждена, что карантинные меры могут сдержать распространение болезни, что каждый человек должен очень ответственно относиться к тем, кто рядом:

– По телевизору говорят, что карантин не нужен. Все люди, кажется, за карантин. И я вижу, что все страны предпринимают такие беспрецедентные меры. Я хочу призвать, чтобы все ответственно относились к себе и к своему здоровью. Банально звучит, но это прежде всего ответственность и за своих сограждан.

Татьяна Ефремова стала первой беларуской, в которой обнаружили коронавирус, и единственной, чье имя и фамилия была названа в СМИ. Жительница Витебска сама согласилась на это и не скрывается от внимания прессы, хотя ранее давала интервью только в качестве успешного дизайнера.

К слову, респираторы и маски были одним из аксессуаров коллекции одежды, представленной в прошлом году Татьяной Ефремовой. Но она говорит, что эта коллекция – не об угрозе болезней или экологических катастроф, а о стремлении человека сохранить свой внутренний мир, не открываясь каждому.
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