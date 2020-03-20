Дизайнер из Витебска Татьяна Ефремова





29-го февраля ее направили сдавать анализ на коронавирус после возвращения из Италии, где она была в трудовой командировке. Анализ оказался положительным, хотя женщина испытывала только симптомы легкой простуды.





Отбыв столько времени в изоляции, Татьяна Ефремова убеждена, что карантинные меры могут сдержать распространение болезни, что каждый человек должен очень ответственно относиться к тем, кто рядом:





– По телевизору говорят, что карантин не нужен. Все люди, кажется, за карантин. И я вижу, что все страны предпринимают такие беспрецедентные меры. Я хочу призвать, чтобы все ответственно относились к себе и к своему здоровью. Банально звучит, но это прежде всего ответственность и за своих сограждан.





Татьяна Ефремова стала первой беларуской, в которой обнаружили коронавирус, и единственной, чье имя и фамилия была названа в СМИ. Жительница Витебска сама согласилась на это и не скрывается от внимания прессы, хотя ранее давала интервью только в качестве успешного дизайнера.





К слову, респираторы и маски были одним из аксессуаров коллекции одежды, представленной в прошлом году Татьяной Ефремовой. Но она говорит, что эта коллекция – не об угрозе болезней или экологических катастроф, а о стремлении человека сохранить свой внутренний мир, не открываясь каждому.



