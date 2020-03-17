+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Программа "Городок", выходившая до 2012 года, предупреждала о коронавирусе? А мы не поняли

Гаишник и водитель. В старом выпуске "Городка" нашли предзнаменование карантина из-за коронавируса


Пользователи Сети обратили внимание на один из скетчей актеров Ильи Олейникова и Юрия Стоянова из программы "Городок", выходившей до 2012 года. Ситуация напоминает сегодняшнюю. Некоторые нашли в выпуске предзнаменование введения карантина из-за коронавируса, обращает внимание портал Lenta.ru.


По сюжету сотрудник ДПС останавливает водителя и сообщает ему, что ехать дальше нельзя, так как в поселке введен карантин из-за вируса. "Может, я повязку марлевую напялю, или что там положено?" - просит мужчина, но получает от инспектора отказ. 

После этого мимо проносится черный внедорожник, который не останавливают. Возмущенный мужчина спрашивает, почему милиционер так поступил. В ответ Олейников в образе сотрудника правоохранительных органов отвечает, что "и их вирус возьмет, но их не жалко"...
abw.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru