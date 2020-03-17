



Пользователи Сети обратили внимание на один из скетчей актеров Ильи Олейникова и Юрия Стоянова из программы "Городок", выходившей до 2012 года. Ситуация напоминает сегодняшнюю. Некоторые нашли в выпуске предзнаменование введения карантина из-за коронавируса, обращает внимание портал Lenta.ru.









По сюжету сотрудник ДПС останавливает водителя и сообщает ему, что ехать дальше нельзя, так как в поселке введен карантин из-за вируса. "Может, я повязку марлевую напялю, или что там положено?" - просит мужчина, но получает от инспектора отказ.





После этого мимо проносится черный внедорожник, который не останавливают. Возмущенный мужчина спрашивает, почему милиционер так поступил. В ответ Олейников в образе сотрудника правоохранительных органов отвечает, что "и их вирус возьмет, но их не жалко"...



