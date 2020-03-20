Фото: Facebook





У 73-летней Грейс Фуско (Grace Fusco) было 11 детей и 27 внуков. В начале марта прошел традиционный семейный обед. Предположительно, в ходе этой встречи несколько членов семьи заразились коронавирусом.





В результате скончались двое старших детей Грейс, которым было около 55 лет: сын Кармайн (Carmine) и дочь Рита (Rita). О диагнозе последней семья узнала только после ее смерти. Через несколько дней умерла сама Грейс. Ее племянница и семейный адвокат Роузанн Парадисо Фодера (Roseann Paradiso Fodera) рассказала, что перед смертью женщина была в тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких. Она ушла из жизни, не зная о гибели своих старших детей.





Через день после смерти матери, в четверг, 19 марта, умер третий сын Грейс Винсент Фуско (Vincent Fusco).









Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное. При этом результаты их теста на коронавирус до сих пор не готовы.





Парадисо Фодера рассказала, что из-за карантина оставшиеся в живых члены семьи даже не могут проводить умерших, как положено.





Ранее сообщалось, что по меньшей мере 31 человек заразился коронавирусом на свадьбе в австралийском городе Сидней. Все остальные гости и задействованный на свадьбе персонал самоизолировались.



