Полезно знать: телефоны мобильных бригад соцработников

Данное решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, пояснили в центре. Оставить заявку можно по телефонам территориальных центров соцобслуживания населения:









Заводской район — 270-03-54, 304-01-74;





Ленинский район — 317-48-23, 395-40-83;





Московский район — 372-31-14;





Октябрьский район — 358-74-24, 354-60-28;





Партизанский район — 248-25-52;





Первомайский район — 272-48-26, 255-61-89;





Советский район — 316-40-15, 234-47-68;





Фрунзенский район — 396-98-01;





Центральный район — 305-68-30, (044) 778-96-89;





ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» — (017) 3173232, (029) 3673232.



