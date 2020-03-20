Полезно знать: телефоны мобильных бригад соцработников
Мобильные бригады социальных работников будут доставлять на дом одиноким пожилым жителям столицы продукты и лекарства, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.
Данное решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, пояснили в центре. Оставить заявку можно по телефонам территориальных центров соцобслуживания населения:
Заводской район — 270-03-54, 304-01-74;
Ленинский район — 317-48-23, 395-40-83;
Московский район — 372-31-14;
Октябрьский район — 358-74-24, 354-60-28;
Партизанский район — 248-25-52;
Первомайский район — 272-48-26, 255-61-89;
Советский район — 316-40-15, 234-47-68;
Фрунзенский район — 396-98-01;
Центральный район — 305-68-30, (044) 778-96-89;
ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» — (017) 3173232, (029) 3673232.
18:24 20/03/2020
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