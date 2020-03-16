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Oops! "Белгосстрах" уже страхует от коронавируса - выгоднее всего умереть

Государственный страховщик «Белгосстрах» начал страховать от коронавирусной инфекции.

На своем сайте компания сообщает:

Поскольку на сегодняшний день актуальным стала и возможность заражения таким особо опасным инфекционным заболеванием как коронавирусная инфекция, то Белгосстрахом с 16.03.2020 были внесены соответствующие изменения в условия страхования и перечень страховых случаев дополнен позицией «коронавирусная инфекция».

Соответствующие объявления появились и в прессе.


The Village Беларусь связался по контактному номеру с одним из районных представителей страховщика. Нам ответили:

— Ну конечно, страхуем. Приходите, и вас застрахуем тоже.

Страховая сумма — от 3.000 рублей, а взнос — 1% от страховой суммы (то есть, для 3.000 рублей взнос составит 30 рублей).

Нам объяснили принцип наступления страхового случая: если вы болели не более 21 дня, а потом выздоровели, — то вам полагается 15% от страховой суммы. Если проболели более 21 дня — то 20% от страховой суммы. А если наступила смерть, то страховая сумма выплачивается целиком.


Правда, специалист не смогла пояснить, что именно будет засчитываться за страховой случай: положительный лабораторный тест или клиническое проявление болезни, — как известно, для Минздрава это две разные категории инфицированных.
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