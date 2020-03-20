Айтишник Иван Роденков написал оптимистический пост о том, почему у нас с коронавирусом лучше, чем у них. Виноват наш отвратительный влажный климат, низкий туристический потенциал и неактивные пенсионеры.





Давайте попробуем нагнать оптимизма. Если внимательно смотреть на цифры пандемии, то мы видим такие чудесные примеры, как Австрия или Южная Корея, где болезнь хоть и развернулась, но никакой катастрофы не происходит.





Смертность в разумных пределах, рост остановлен. У них там карантины и все такое, но, например, в Британии карантина нет, а заболеваемость вполне сезонная. Фактически жуткая картина пока только в Италии и Испании, куда приходится чуть ли не половина мировой заболеваемости за пределами Китая.





И тут надо себе отчетливо представить северную Италию, как она есть.





Туристический центр всея Европы. Хаб лоукостов. Степенные старички, попивающие просекко в уличных кофейнях. Сухой, холодный в зимнее время воздух. Красота! Только именно эта красота и становится идеальной средой для распространения вируса.





Китайцы у себя уже исследовали зависимость распространения и тяжести заболевания. И выяснили, что вирусу нужен умеренно холодный и сухой воздух, чтобы максимально эффективно наносить ущерб. Отлично, подходит.





Вирусу нужно пожилое население: Италия самая старая страна Европы.





И наконец, надо внести в эту среду сам вирус: половина пожилых итальянцев катается по миру, вторая половина сдает свои апартаменты туристам. И обе половины в свободное от этих занятий время тусят между собой по кафе и дискотекам, вызывая зависть случайно увидевших это белорусов.





Одним из эпицентров эпидемии в Италии является город Бергамо, который ранее был известен как родина Труффальдино, а нынче каждый белорус бывал там в среднем трижды, потому что это один из основных аэропортов, обслуживающих лоукосты.





Например, в южной Италии все куда как спокойнее вовсе не потому, что там какие-то менее активные пенсионеры или медицина лучше. Просто там с климатом чуть больше повезло, а лоукосты на севере, вместе с популярными зимой горнолыжными курортами.





А теперь переносимся в Беларусь. Где угрюмые пенсионеры сидят по домам, выбираясь раз в месяц на почту. Туристов почти нет, о лоукостах не слышали. А климат отвратительно влажный, чего очень не любят белорусы, но одновременно не любит и вирус.





И подозревая наш минздрав в излишнем оптимизме, можно посмотреть, что там у соседей. А там — у поляков 300 случаев, у литовцев 48. При намного большей открытости стран. То есть если наши и занижают, то не на порядок, но кажется, действительно, у нас крайне неблагоприятные для продвижения вируса условия.









Тут мне говорят, а как же карантин? А карантин — это отлично, скажу вам я! Поддерживаю всячески, это замечательное в сезон ОРВИ мероприятие, которое надо бы развивать. Но я с утра смотрел «Евроньюс» и видел там «опустевшие улицы европейских городов». И эти опустевшие улицы выглядят как Минск в любой будний день.





Убрали толпу туристов, ограничили передвижение людей и общественный транспорт и получили нормальный минский трафик. Я уже молчу про регионы, где, если приехать не на Дожинки, можно подумать, что там уже прошла эпидемия и выживших нет.





Вот грядущие выходные обещают быть холодными и снежно-дождливыми. Это дело лучше переждать дома, с книжкой и сериальчиками. Побегать за валютой и гречкой еще успеется.





Берегите себя и своих близких.