По данным учреждения "Столичный транспорт и связь", за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте – на 102 тысячи.





Тем временем Мингорисполком в пятницу принял решение внести изменения в работу общественного транспорта Минска в утренние часы. Они начнут действовать с 23 марта.





"В настоящее время период работы общественного транспорта столицы с наименьшими интервалами в движении в утренний период установлен с 7:00 до 9:00. Запланировано его продление до 10:00. Изменения затронут 278 маршрутов", - рассказали городские власти.





Изменения коснутся и работы метрополитена.





Таким образом "час пик" будет продлен до 10 утра.









Делается это в том числе и в связи с тем, что с понедельника в вузах занятия будут начинаться в 9.30-10.00.





"В частности, с учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно. При этом проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов.

Кроме того, на уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения", - сообщает Минобразования.





Напомним, накануне "развести" рабочих и студентов по времени предложил Лукашенко, чтобы нагрузка на транспортную систему была меньше











