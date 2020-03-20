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Минсктранс заметил: минчане уходят на самоизоляцию. А студенты смогут утром поспать

Минчане стали реже ездить в метро, троллейбусах и автобусах, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

По данным учреждения "Столичный транспорт и связь", за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте – на 102 тысячи. 

Тем временем Мингорисполком в пятницу принял решение внести изменения в работу общественного транспорта Минска в утренние часы. Они начнут действовать с 23 марта.

"В настоящее время период работы общественного транспорта столицы с наименьшими интервалами в движении в утренний период установлен с 7:00 до 9:00. Запланировано его продление до 10:00. Изменения затронут 278 маршрутов", - рассказали городские власти.

Изменения коснутся и работы метрополитена. 

Таким образом "час пик" будет продлен до 10 утра. 


Делается это в том числе и в связи с тем, что  с понедельника в вузах занятия будут начинаться в 9.30-10.00. 

"В частности, с учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно. При этом проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов. 

Кроме того, на уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения", - сообщает Минобразования.

Напомним, накануне "развести" рабочих и студентов по времени предложил Лукашенко, чтобы нагрузка на транспортную систему была меньше
"Белорусский партизан"
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