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Власти скрыли смерть от коронавируса?

18 марта в Витебске умерла 58-летняя женщина с пневмонией. Родственники утверждают, что у неё был коронавирус. Татьяна Хузеева "сгорела" буквально за считанные дни.

Власти скрыли смерть от коронавируса?
По словам родных, у женщины был положительный тест на каронавирус.

За пять дней до смерти она первый раз обратилась к врачу, ей поставили диагноз "острая инфекция дыхательных путей". Она ходила на уколы в поликлинику. 

После ухудшения состояния была переведена в городскую клиническую больницу №1, где и умерла.

После этого у всех медработников, которые с ней общались, а также соседей по месту жительства, взяли мазки на коронавирус, семья сейчас находится на изоляции, сообщает телеграм-канал Нarbatsevich

Невестка говорит, что Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.


Похороны были закрытыми, присутствовали только близкие члены семьи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения утверждают, что у покойной был целый ряд заболеваний, но умерла она не от коронавируса, передает телеграм-канал "Коронавирус Беларусь"


При этом утверждается, что собственно больны лишь 12 пациентов, 42 человека с положительными лабораторными тестами находятся под наблюдением без клинических проявлений болезни, а 15 уже вылечены и выписаны.
"Белорусский партизан"
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