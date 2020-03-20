Власти скрыли смерть от коронавируса?

По словам родных, у женщины был положительный тест на каронавирус.





За пять дней до смерти она первый раз обратилась к врачу, ей поставили диагноз "острая инфекция дыхательных путей". Она ходила на уколы в поликлинику.





После ухудшения состояния была переведена в городскую клиническую больницу №1, где и умерла.





После этого у всех медработников, которые с ней общались, а также соседей по месту жительства, взяли мазки на коронавирус, семья сейчас находится на изоляции, сообщает телеграм-канал Нarbatsevich





Невестка говорит, что Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.



Похороны были закрытыми, присутствовали только близкие члены семьи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения утверждают, что у покойной был целый ряд заболеваний, но умерла она не от коронавируса, передает телеграм-канал "Коронавирус Беларусь"









При этом утверждается, что собственно больны лишь 12 пациентов, 42 человека с положительными лабораторными тестами находятся под наблюдением без клинических проявлений болезни, а 15 уже вылечены и выписаны.