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Перекрыли все выходы - в поликлинику Речицы поступил пациент с подозрением на коронавирус

В поликлинике Речицы пациенты были возмущены, когда оказалось, что им перекрыли вход-выход

Перекрытыми оказались сразу два этажа, куда никого не пускали и не выпускали оттуда. Люди стали возмущаться, потому что им ничего не объяснили.



Позже выяснилось, что в поликлинику поступил очередной пациент с подозрением на коронавирус. Он недавно вернулся из Франции
"Белорусский партизан"
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