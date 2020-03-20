Перекрыли все выходы - в поликлинику Речицы поступил пациент с подозрением на коронавирус
В поликлинике Речицы пациенты были возмущены, когда оказалось, что им перекрыли вход-выход
Перекрытыми оказались сразу два этажа, куда никого не пускали и не выпускали оттуда. Люди стали возмущаться, потому что им ничего не объяснили.
Позже выяснилось, что в поликлинику поступил очередной пациент с подозрением на коронавирус. Он недавно вернулся из Франции
"Белорусский партизан"
15:28 20/03/2020
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