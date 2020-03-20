Итальянские врачи попросили коллег со всего мира о помощи

Главврач больницы имени папы Иоанна XXIII в Бергамо Стефано Фаджиоли записал видеообращение. По его словам, медики в Ломбардии работают круглые сутки и могут не справиться с нагрузкой. Кроме того, участились случаи, когда медицинские работники сами становятся жертвами коронавируса.





«Наши врачи и медсестры выполняют исключительную работу, и я беспокоюсь, что рано или поздно они тоже могут сдаться физически и психологически, и, если они сдадутся, это станет катастрофой».





Больницы нуждаются в медсестрах и врачах, вентиляционных устройствах и средствах индивидуальной защиты. Был издан указ, согласно которому из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации лечить пациентов смогут и те врачи, чей диплом не признан в Италии. Специалистам нужно только подтвердить, что они имеют право работать врачом в своей стране.





Правительство обратилось за помощью даже к студентам медицинских вузов и пенсионерам, работавшим раньше врачами.





Как написал на своей странице в Facebook журналист Андрей Мальгин, в Кремоне откроют первый полевой госпиталь. Еще один возведут в Бергамо.





«В этом госпитале будут работать 300 опытных китайских медсестер и врачей, которые прибыли из провинции Ухань. Оборудование госпиталя также полностью поставлено из Китая».





Кроме того, итальянский врач призвал людей не выходить на улицы. В социальных сетях медики со всего мира начали публиковать обращения к людям с просьбой оставаться дома.





«Я остаюсь на работе для вас. Останьтесь дома для нас», — просят врачи.