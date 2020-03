Почему мир "сошел с ума" от коронавируса

Разговаривая на днях с друзьями, которые живут в Беларуси, я «споткнулась» о пожелание на прощание: «Будьте там осторожны и берегите себя». На мой вопрос: «Где это там?» выяснилось, что «там, в Европе» все «с ума посходили» по поводу вируса и не понимают, что ничего такого в новом вирусе нет, но одновременно «там» страшно и можно легко заразиться.





Я не специалист и не буду ни оспаривать, ни соглашаться с этим тезисом. Насколько опасность «раздута» и что за «бредовые слухи», по мнению белорусского Минздрава, распространяют журналисты, судить не берусь.





Могу засвидетельствовать только одно, в стране, где средства массовой информации не контролируются государством, освещение проблемы коронавируса организовано совершенно по-другому.





Вся информация в подробностях о количестве заболевших, о распространении вируса и о мерах противодействия подается нон-стоп по разным информационным каналам и онлайн.





Сегодня я объясняла маме, что у нас тут в Германии творится и в процессе поняла, что со стороны многие действия местных властей смотрятся как истерия, хотя это совершенно не так и, практически во всех европейских странах, это более или менее продуманная политика быстрого реагирования.





К сожалению, нет единого плана для всех, какие меры необходимы, поэтому разные страны одна за другой закрывают то школы, то границы.





Что же творится в Германии? То, что описано далее – это мое, абсолютно субъективное восприятие ситуации.





Примерно с конца января, когда подтвердились первые случаи заражения коронавирусом в Германии, министр здравоохранения совместно с «группой поддержки» в различной конфигурации начал регулярно проводить пресс-конференции на эту животрепещущую тему.





Все, начиная от представителей различных ведомств и заканчивая именитыми вирусологами, в подробностях рассказывали, что они уже знают о вирусе, чего следует ожидать и как страна готовится к эпидемии.





Когда стало ясно, особенно после локального «взрыва» заболевания в Италии, что зараженных становится все больше и народ паникует, началась кампания по просвещению населения. Все, от врачей до политиков, не уставали повторять: мойте руки, старайтесь оградить себя и близких от инфекции, нам нужно замедлить ее распространение.





Например, кардиологи и интерны из университетской клиники города Эссен слегка переписали известный хит Ролинг-Стоунз «I Can't Get No Satisfaction» (по версии врачей, он теперь звучит как «Я не могу достать антисептик») и в танце попытались донести мысль о защите от коронавируса широким массам населения.









Вирусологи на пальцах объясняли, что они знают об этом конкретном вирусе и как, по их мнению, он будет распространяться. Главная мысль, которую как мантру повторяют все: мы не сможем остановить распространение пандемии, потому что нет ни достаточной информации о вирусе и его особенностях, ни вакцины, ни эффективных медикаментов для тех случаев, когда болезнь протекает тяжело.





Единственное, что мы можем – это замедлить ее распространение максимально и спасти не одну жизнь. Чтобы пандемия пошла на спад, нужно чтобы заразились и выздоровели 60-70% населения страны.





Вот такую диаграмму периодически демонстрируют новостные каналы и убеждают: оранжевая кривая – это процесс неконтролируемого распространения инфекции, когда число заболевших увеличивается в геометрической прогрессии каждый день (что, собственно, сегодня и происходит).





Голубая линия демонстрирует более медленное распространение коронавируса, так что система здравоохранения может справиться со всеми вызовами.









Это звучит очень патетично, но вся Европа «стоит на ушах», потому что не хочет повторения ситуации как, например, в Италии, где врачи частично вынуждены применять «триаж», когда нужно решать, кого подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а кого оставить без помощи, потому что ни аппаратов, ни медперсонала не хватает на всех.





Я не медик, поэтому для меня это популярно объяснил во время телеконференции представитель Института имени Роберта Коха (немецкое федеральное агентство по контролю за заболеваниями) Лотар Вилер. Это было еще в феврале.





С тех пор все политики, врачи и журналисты в различных изданиях не устают повторять: откажитесь от необязательных путешествий, вечеринок, поменьше пользуйтесь транспортом и сидите дома, если заболели.





Главная мысль, которую выражают в своих обращениях канцлер и президент – берегите близких. Скорее всего, для большинства людей эта инфекция не более опасна чем банальная простуда, но процент пожилых людей, для которых она может стать последней, очень большой.





Поэтому нужно максимально замедлить ее распространение, чтобы мы могли помочь всем. Молодых и здоровых, которые мобильны и активны, просят проявить солидарность и постараться не стать разносчиками инфекции.





В последнее время ситуация меняется настолько драматично каждый день, что одного убеждения стало недостаточно, о чем активно каждый день сообщали журналисты. Вслед за этим федеральные земли одна за другой ввели ограничения, закрыли школы и ограничили культурную жизнь.





Когда в Берлине приступили к закрытию ресторанов, молодежь начала устраивать «корона»-вечеринки в других местах. Как следствие, повседневную жизнь ограничили железной рукой уже на федеральном уровне.





После того как Ангела Меркель объявила, что помимо школ, клубов и ресторанов закроют еще и бордели, народ понял, что это уже серьезно и бросился скупать туалетную бумагу и золото.





Если подходить к ситуации без иронии, распространение вируса имеет и очень печальные экономические последствия. Причем, это в большей степень касается предприятий, а не только отдельных граждан.





Сколько предприятий после пандемии обанкротится не знает никто. Но немецкие политики еще на прошлой неделе поспешили выступить с заявлением, что правительство выделит миллиарды на бюджетные ссуды и постарается максимально поддержать экономику.





И пускай немцы скупают золото, чтобы финансово защититься от кризиса, а голландцы выстраиваются в очередь за горячо любимой марихуаной, главный «европейский» посыл для всех: «Держитесь сегодня друг от друга на расстоянии, чтобы завтра можно было обнять близких».





На днях это дошло, кажется, даже до американского президента. Кто следующий?