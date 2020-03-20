Не искушайте Бога! Белорусским католикам разрешили не ходить в костел

«Эта эпидемия еще раз показывает, что, несмотря на ошеломляющие достижения в медицине, все еще существуют болезни, в которых она - мы верим, что только временно, пока не будет найдено соответствующее вакцина, - бессильна», - говорится в заявлении, которое цитирует Телеграф.





«Человек, который в современном секулярном мире возомнил себя «богом», еще раз убеждается, что таковым не является. В этой перспективе Великий пост должен стать блаженным временем для изменения нашей жизни», — приводит документ Catholic.by.





Епископы призвали верующих «объединить молитву с усилиями медиков и ответственных за общественный порядок, а также подчиниться их предписаниям и рекомендациям, чтобы эффективно противостоять этому опасному вызову, которым является пандемия коронавируса».









Верующих призвали не искушать Бога, пользоваться «данным нам Творцом даром ума» и поступать рассудительно. «Ограничения в организации мероприятий с большим количеством людей и участия в них в нынешней ситуации пандемии коронавируса — это не ограничение свободы человека, а проявление милосердия к ближнему, чтобы никого не заразить опасной болезнью», — говорится в заявлении.





В связи с этим епископы разрешили освободить от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях верующим старшего возраста, лицам с симптомами болезни, детям и школьной молодежи, лицам, которые заботятся о них, или испытывает страх заражения.





Тех же, кому позволяет здоровье и не мешают другие причины, призывают принимать участие в воскресных и праздничных Мессах и других богослужениях.





Тех, кто не участвует в Мессе, призывают присоединятся к ней с помощью радио- и видеотрансляций в СМИ. Также необходимо молиться дома и принимать духовное Причастие.





Каждый день в семьях или лично в час Божьего Милосердия в 15:00 молиться Венчик к Божьему Милосердия, и (или) в 20:30 Святой Розарий.









Благотворительному католическому обществу Caritas следует на всех уровнях помогать нуждающимся, особенно затронутым коронавирусом и тем, кто находится в группе риска. А всем — неуклонно выполнять приказы и распоряжения служб здравоохранения и общественного порядка, не поддаваться панике.





Священников и монахов призывают благоразумно подойти к организации различных евангелизаций, катехизаций и других мероприятий с точки зрения пастырской необходимости их проведения во время эпидемии и рассмотреть возможность их отмены или перенесения на другое время.