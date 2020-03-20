Когда у Али Наджара, 31-летнего врача-терапевта из больницы в Тегеране повысилась температура и появился сухой кашель, он отправился на компьютерную томографию. Аппарат показал воспаление левого легкого, а последующий тест подтвердил: у Наджара COVID-19.





Снабдив коллегу лекарствами, врачи отправили его на домашний карантин. А все родственники и друзья терапевта прошли проверку; коронавируса у них не обнаружили. Теперь Наджар идет на поправку и ждет возвращения на работу.





«Лечить людей — мое призвание, поэтому в дальнейшем я готов работать с зараженными коронавирусом», — пишет Наджар НВ из карантина. Но только с надлежащей защитой: маской и изолирующим костюмом, подчеркивает он.





Сегодня Иран, где о первых случаях заражения коронавирусом официально заявили в середине февраля, удерживает третье место в мире по числу инфицированных, уступая лишь Китаю и Италии.





Медработники нескольких иранских городов сообщают о дефиците масок, тогда как итальянские врачи констатируют: в их больницах не хватает аппаратов искусственного дыхания, а медперсонал истощен.





Причина перегрузки больниц в этих странах — невероятный рост числа инфицированных из-за несвоевременно принятых мер, подчеркивают эксперты.





Стартовавший в конце 2019 года новый вирус из китайского города Ухань уже в начале марта превратился в пандемию с сотнями тысяч зараженных в разных странах и тысячами погибших.





Эпидемиологи считают, что этот коронавирус опаснее многих других заболеваний, с которыми человечество сталкивалось за последние 100 лет. Например, если от сезонного гриппа каждый год умирает от 290 тыс. до 650 тыс. землян, то коронавирус за тот же период может забрать миллионы жизней, предполагают ученые.









Также исследователи уже делают первые выводы и даже прогнозы. Изучив поведение вируса в Китае, специалисты ВОЗ пришли к выводу: в 80% случаев вызванное вирусом респираторное заболевание протекает в легкой или средней форме. Но пятая часть случаев требует госпитализации.





По некоторым прогнозам, COVID-19 способен поразить от 20 до 60% населения планеты и унести до 68 млн жизней.





И если китайские специалисты полагают, что о кошмаре коронавируса можно будет забыть уже летом, то американцы и британцы настроены менее оптимистично и убеждены, что как минимум весь 2020 год пройдет под знаком пандемии.





Однако в том, что для сдерживания распространения болезни необходимы самые жесткие меры безопасности, едины исследователи всего мира.





«Новый коронавирус опасен, потому что быстро распространяется и несет много смертей», — констатирует Мэтт Бойс, старший научный сотрудник Центра глобального здравоохранения и наук о здоровье в Джорджтаунском университете.





По его словам, болезни, как правило, проявляют лишь один из этих признаков: они либо высокозаразны, но имеют невысокую смертность — как, например, ветряная оспа. Либо от них часто умирают, но не так легко заражаются — как, например, эбола.





«Этот вирус является большей угрозой, чем SARS, MERS, эбола, и, конечно, он опаснее сезонного гриппа, от которого у нас есть эффективные вакцины и методики лечения», — заключает эксперт.





Опечатанный мир

Вначале марта Су Ченгуан, 30-летний предприниматель из города Хух-Хото на севере Китая, после месяца жизни в Грузии решил съездить в Стамбул. Однако ему пришлось прервать поездку и вернуться домой: хозяева нескольких квартир, которые он бронировал на популярном онлайн-сервисе, отказывались сдавать жилье китайскому путешественнику.





Ченгуан вернулся в Хух-Хото и теперь не выходит из дому, ведь двери его квартиры опечатаны снаружи. После того как 10 марта власти его родной провинции Внутренняя Монголия предписали каждому вернувшемуся из-за рубежа или из другого региона КНР пройти тест на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин, Ченгуан позвонил в медицинскую службу.





К нему приехали специалисты с тестом и, хотя результат был негативный, опечатали входные двери до 25 марта.





«Они оставили два телефонных номера для жизнеобеспечения: если мне понадобятся, например, фрукты, они их купят, привезут и снова опечатают двери», — делится китаец.









Тем временем в эпицентре вируса — провинции Хубей, где все еще регистрируются малочисленные новые случаи заражения, власти пошли дальше и присваивают гражданам динамичные цифровые «коды здоровья»: от красного до зеленого, в зависимости от риска заразиться.





Обладателям зеленого кода везде открыта дорога, тогда как для граждан с красным кодом действует ряд ограничений на перемещение.





Именно строгие меры предосторожности позволили Китаю остановить резкий рост количества зараженных, подчеркивают как независимые эксперты, так и специалисты ВОЗ.





Экспоненциальный скачок числа больных коронавирусом здесь зафиксировали только в провинции Хубей. Тогда как в остальных регионах КНР принятые меры позволили вовсе избежать резких скачков заболевания, как это уже случилось в Южной Корее, Иране или Италии.





«Хотя с мерами китайских властей можно поспорить, скорость их применения оказалась очень важна», — подчеркивает Бойс.





Усилия китайцев были героическими, дополняет коллегу Чарльз Калишер, почетный профессор кафедры микробиологии, иммунологии и патологии в Государственном университете Колорадо.





«Благодаря им у нас есть информация для продвижения вперед; вскоре мы соберем еще больше данных и сможем более осведомленно сосредоточиться на профилактике и лечении», — обещает ученый.





Пока в Сингапуре, Гонконге, Японии и на Тайване успешно пресекли распространение вируса за счет ограничения въезда в страну , идентификации больных, их немедленной изоляции и отслеживания их контактов.





И хотя в Сингапуре меры властей вызвали немало критики из-за нарушения конфиденциальности, чиновники там действовали прозрачно, подчеркивает Бойс.





Среди удачных он называет подход другого азиатского государства — Южной Кореи, где число новых заражений продолжает сокращаться. После 20 февраля, когда в стране начала резко расти заболеваемость COVID-19, правительство объявило эпицентры заражения — города Чхондо и Тэгу «зонами особого контроля» и закрыло на карантин несколько военных баз, где выявили инфицированных.





Власти также предписали самоизоляцию для 9 тыс. членов религиозной секты, которая стала «суперзаразителем»: в январе несколько ее участников побывали в Ухане, а затем приняли участие в общих собраниях. В итоге коронавирусом заразились тысячи южнокорейцев.





Сегодня тест на наличие коронавируса каждый день проходят около 20 тыс. жителей Южной Кореи. Закрыты школы, запрещены массовые мероприятия и рекомендована удаленная работа , однако рестораны и общественный транспорт работают, граждане могут свободно перемещаться по территории страны.





«Идеальный ответ [на пандемию] должен быть быстрым, прозрачным и нести минимальный ущерб для повседневной жизни людей», — полагает Бойс.





Тем временем в Италии, которая превратилась в европейский эпицентр инфекции, принимают беспрецедентные для ЕС меры социальной изоляции. С 10 марта здесь закрыты все общественные места, кроме аптек, продуктовых и табачных магазинов, да и там покупатели должны соблюдать дистанцию в 1 м, делится Массимильяно Аффенита, 45-летний адвокат из Рима.





Гражданам рекомендуют оставаться дома, а от всех, кто выезжает за пределы своего населенного пункта, требуется подтверждающий такую необходимость документ.





«Я не могу работать, и это большая проблема, — сетует Аффенита. — Не могу увидеться с друзьями и родственниками». По его словам, итальянцы недовольны сложившейся ситуацией, но осознают необходимость крайних мер.





С пониманием отнеслись к многочисленным запретам и жители иранской столицы Тегерана.





Обычно в этом 15-миллионном городе за две недели до Новруза — иранского нового года, который в этом году празднуют 20 марта, — машины стоят в безумных пробках, а в магазинах негде яблоку упасть, рассказывает Алина Бондаренко, 29-летняя украинка, которая последние три года живет в Иране. Однако теперь на улицах Тегерана пусто.





Университеты, школы, детсады и стихийные рынки закрыты, при входе в торговые центры и магазины посетителям измеряют температуру и выдают перчатки, а возле мечетей бесплатно раздают антисептик.





В больших городах каждый вечер проводят дезинфекцию улиц и общественных помещений. А абонентам мобильной связи каждый день рассылают сообщения о том, как не заразиться и куда обращаться, если это все-таки случилось.









Бондаренко признает: забота Ирана о своих гражданах ее впечатляет, хотя не обходится и без эксцессов. Так, получив бесплатный спиртовой антисептик, некоторые жители мусульманской страны, где не продается алкоголь, решили попробовать его на вкус и попали в больницу, а несколько человек умерли от отравления.





Тем временем правительство Соединенных Штатов, где насчитывается около 4 тыс. инфицированных, объявило режим чрезвычайной ситуации и с 13 марта запретило въезд путешественникам из стран Евросоюза.





Власти Калифорнии, где сосредоточена десятая часть заболевших, распорядились закрыть бары и ночные клубы, вдвое сократить рассадку в ресторанах, а людям старше 65 лет — самоизолироваться.





Заранее позаботились о безопасности своих сотрудников ІТ-гиганты из Кремниевой долины. Так, компания Google еще до получения рекомендаций правительства протестировала готовность технических систем и процессов к переводу сотрудников на удаленный режим работы, а затем поэтапно перевела на него всех специалистов, рассказывает Евгений Варавва, 30-летний инженер Google, который живет в Сан-Франциско. «Пока что на месяц», — добавляет он.





Неизвестное пугает

Опасность коронавируса состоит в комбинации двух его характеристик: уровня летальности и базового показателя воспроизводства инфекции, объясняют эпидемиологи, проще говоря — заразности.





Хотя патоген вируса менее опасен для человеческого организма, чем MERS, который убивает треть инфицированных, или SARS, убивающий примерно одного из десяти, новый коронавирус более заразен. Он передается воздушно-капельным путем и особенно быстро распространяется в замкнутых пространствах.





К тому же до возникновения эпидемии в Китае этот коронавирус был неизвестен человечеству, и никто не имеет против него иммунитета, добавляет доктор Калишер. «Таким образом, население планеты выглядит абсолютно незащищенным», — констатирует он.





По данным ВОЗ, средний уровень летальности коронавируса составляет 3,4%, причем этот показатель сильно зависит от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и реакции иммунной системы, а также разнится по регионам. Кроме того, полученный как отношение выявленных случаев к летальным, этот показатель не учитывает незарегистрированных больных.





Базовый показатель воспроизводства коронавируса тоже пока не получил точной оценки. По разным подсчетам, он составляет от двух до четырех: то есть один больной в стране, которая не принимает никаких профилактических мер, может заразить от двух до четырех окружающих. В итоге всего за пять циклов инфицирования пятеро больных могут превратиться в 368.





Однако социальное дистанцирование позволяет сократить заразность, подчеркивают эпидемиологи. Так, в 2003 году методичное отслеживание и изоляция инфицированных вирусом SARS позволили довести показатель его воспроизводства до 0,4, и этого оказалось достаточно для прекращения вспышки.





Действовать нужно как можно раньше, ведь выявление реальной картины заражения всегда происходит с задержкой, подчеркивает Томас Пуэйо, вице-президент компании по онлайн-обучению Course Hero. По его подсчетам, из-за невозможности диагностировать все случаи заражения реальных больных коронавирусом в мире может быть в десятки, а то и в сотни раз больше, чем указывает официальная статистика.





К такому выводу топ-менеджер пришел, используя данные о заразности и смертности от коронавируса, а также статистику Уханя: если, например, 23 января в городе официально насчитывалось 444 больных, то последующий анализ подтвердил, что на самом деле на тот момент их было в 27 раз больше.





По прогнозам Пуэйо, в странах с активным тестированием на коронавирус и подготовленной системой здравоохранения смертность от нового заболевания будет в десятки раз ниже, чем в неподготовленных государствах.









При этом перегрузка больниц при экспоненциальном росте числа инфицированных грозит дефицитом оборудования, средств защиты и медперсонала, что резко повышает смертность. Если же стране удастся сократить уровень заразности до менее единицы и удерживать его некоторое время, она преодолеет эпидемию, убежден американец.



Непростой год впереди

Вначале марта ученые из Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев развития пандемии коронавируса. По их расчетам, при наиболее мягком сценарии вирус унесет 15 млн человеческих жизней и нанесет ущерб мировой экономике на сумму $2,4 трлн. Тогда как наихудший сценарий предвещает смерть 68 млн жителей планеты и $9 трлн ущерба для мирового ВВП.





О миллионах жертв нового вируса говорит и гарвардский эпидемиолог Марк Липсич. По его прогнозам, COVID-19 могут заразиться от 20 до 60% населения планеты. Впрочем, такая перспектива предполагает, что вирус будет распространяться в мире с той же интенсивностью, что и в Китае.





Но изобретение лекарств и вакцины снижает вероятность такого исхода. К тому же, если заражение 60% землян растянется не на год, а на три, это существенно снизит нагрузку на медучреждения, а значит, и смертность, подчеркивают эпидемиологи.





Собственные прогнозы уже составили медицинские чиновники Великобритании, США и Китая.





Так, специалисты Агентства общественного здоровья Англии (PHE) предположили: в Великобритании коронавирус продолжит бушевать еще год — до весны 2021-го. В результате COVID-19 заболеют четверо из пяти жителей 66-миллионной страны, причем 8 млн инфицированных потребуется госпитализация.





По расчетам британских исследователей, пик заболеваемости в стране придется на конец мая — начало июня, после чего динамика будет падать на протяжении 10 недель. В этот период национальную систему здравоохранения ждет критическая нагрузка, подчеркивают эксперты.





Тем временем в Американской больничной ассоциации (AHA) прогнозируют: эпидемия COVID-19 будет вдесятеро сильнее, чем заболеваемость сезонным гриппом. При показателе заразности 2,5% и летальности 0,5% заболеют до 40% американцев.





Из 96 млн инфицированных 4,8 млн попадут в больницы, а 480 тыс. умрут. Еще больший размах эпидемии предположил лечащий врач Конгресса и верховного суда США. На закрытой встрече с чиновниками он заявил, что коронавирусом могут заразиться до 150 млн американцев — половина населения государства.





По словам Вараввы, часть жителей США убеждены, что местные здравоохранительные агентства еще зимой провалили подготовку к эпидемии. «Теперь они ожидают, что будет становиться только хуже, и в ближайшее время хуже будет становиться все быстрее», — говорит он.





А вот в Китае уже предвкушают окончание пандемии коронавируса. 12 марта Чжун Наньшань, 83-летний китайский эпидемиолог, старший советник китайского правительства по медицине, который принимал активное участие в борьбе со вспышкой вируса SARS в 2003 году, заявил: глобальная пандемия может закончиться до июня, а в Китае — и вовсе в марте.





Правда, обязательным условием скорой победы над вирусом он назвал жесткие меры со стороны мировых правительств.





Куда осторожнее о выходе из коронавирусного кризиса говорят американские ученые. По словам Бойса, никто не знает, когда и как угаснет пандемия. При положительном сценарии вирус окажется сезонным и исчезнет с летним потеплением. Однако никаких доказательств в поддержку такого предположения сейчас нет, подчеркивает исследователь.





«При наихудшем сценарии правительства стран будут вяло реагировать на распространение вируса, скрывать важную информацию от своих граждан и от других стран и не будут заботиться об уязвимых группах населения, — рассуждает Бойс. — Это существенно продлит жизнь COVID-19».





С ним согласен Калишер. По его мнению, среди наиболее уязвимых перед коронавирусом окажутся государства третьего мира в Африке и Азии, а также «очаги бедности» в развитых странах.









Финалом пандемии исследователь видит момент, когда у вируса закончатся восприимчивые к нему жертвы и когда будет изобретена эффективная вакцина, на что уйдет не менее года.





«Скорее всего, коронавирус прокатится по планете, унесет жизни многих тысяч людей, а затем перерастет в сезонное заболевание, с которым человечество свыкнется и от которого сможет вакцинироваться», — заключает Калишер.