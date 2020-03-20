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Замминистра здравоохранения Шило отправлен в отставку. За что разжаловали?

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило.

Постановление правительства от 18 марта опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Вячеслав Шило освобожден от должности «в связи с выходом в отставку», говорится в документе. В Минздраве он в том числе курировал регистрацию препаратов и был председателем комиссии.

В порядке перевода тем же постановлением на должность заместителя министра здравоохранения назначена теперь уже бывшая начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан. Ее кандидатуру 16 марта согласовал президент Беларуси.
Источник: reform.by
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