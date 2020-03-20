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Число зараженных коронавирусом в Беларуси достигло 69 человек

Суммарное число зараженных коронавирусом в Беларуси достигло 69 человек, cледует из данных Минздрава республики, опубликованных в пятницу.

Число зараженных коронавирусом в Беларуси достигло 69 человек
Последний раз Минздрав обновлял статистику по коронавирусу 18 марта - тогда было сообщено о 51 случае в стране. К пятнице число зараженных немного выросло.

Как сообщили в пятницу в министерстве, уже с выздоровлением выписано 15 пациентов.

"На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными, 12 пациентов", - добавили в Минздраве.

Таким образом, суммарное количество подтвержденных случаев - 69.

Напомним, в Беларуси из-за коронавируса усилены противоэпидемиологические меры. Медики тестируют прибывающих из-за границы, а после выявления вируса берут под наблюдение контактов "первого" и "второго" уровней. В стране рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, из-за чего многие концерты и соревнования уже отменены.

Несмотря на то, что все страны-соседки Беларуси закрыли границы, в республике в таком шаге смысла не видят. Кроме того, сегодня из всех европейских стран только две - Беларусь и Швеция - не ввели ограничения или карантин в школах.
Sputnik
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