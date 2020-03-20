Впервые в истории из-за эпидемии коронавируса закрылись главные святыни мусульман
В мечетях Мекки и Медины запретили проводить молитвы.
Беспрецендентный случай в истории — закрытие двух исламских святынь — Большой (Заповедной) мечети в Мекке и Мечети пророка в Медине. На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, мечети прекратили свою работу на неопределенное время, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на сообщение официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара.
По его словам, мера вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, "пока вирус не отступит".
С 17 марта был введен запрет на проведение массовых молитв во всех мечетях королевства. В рамках мер по борьбе с заболеванием власти на неопределенный срок отложили проведение умры (малый хадж) для подданных и проживающих в королевстве иностранцев. Кроме того, были введены ограничения для иностранных граждан для участия в паломничестве, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года.
По последним данным, на территории королевства выявлено 274 случая заболевания коронавирусом. Первый случай заражения вирусом в Саудовской Аравии зафиксировали в начале марта. Носителем инфекции оказался подданный королевства, прибывший в страну из Ирана транзитом через Бахрейн. Заболевшего поместили на карантин в одно из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей.
09:26 20/03/2020
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