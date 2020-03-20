По его словам, мера вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, "пока вирус не отступит".

С 17 марта был введен запрет на проведение массовых молитв во всех мечетях королевства. В рамках мер по борьбе с заболеванием власти на неопределенный срок отложили проведение умры (малый хадж) для подданных и проживающих в королевстве иностранцев. Кроме того, были введены ограничения для иностранных граждан для участия в паломничестве, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года.









По последним данным, на территории королевства выявлено 274 случая заболевания коронавирусом. Первый случай заражения вирусом в Саудовской Аравии зафиксировали в начале марта. Носителем инфекции оказался подданный королевства, прибывший в страну из Ирана транзитом через Бахрейн. Заболевшего поместили на карантин в одно из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей.