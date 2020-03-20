«Трешка» в Малиновке за стартовые $ 30 тысяч: в Минске на аукцион выставили квартиры должников
Внешне квартиры не выглядят добитыми.
Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» организовывает торги по продаже квартир должников. На 24 марта назначен аукцион по трем квартирам в разных районах города, стартовая цена самой дешевой из них — 80 тысяч рублей.
Торги по однокомнатной квартире, расположенной практически в центре Минска — на ул. Л. Беды, 25 — стартуют с отметки в 93.400 рублей. Это квартира с довольно хорошим ремонтом общей площадью 37 кв.м. Расположена она на 5-м этаже 10-этажного дома.
В микрорайоне Малиновка находится трехкомнатная квартира, которая также выставлена на торги за долги. Это апартаменты общей площадью 63,3 кв. м, расположенные на 5-м этаже 9-этажного дома.
Стартовая цена этой квартиры — 80 тысяч рублей. Здесь собственником является физическое лицо.
Еще одна квартира, которая была определена на торги 24 марта, находится в микрорайоне Сухарево. Это двухкомнатные апартаменты общей площадью 50,5 кв. м, расположенные на 7-м этаже девятиэтажного дома.
Право собственности, как и в первом случае, принадлежит ОАО «Управляющая компания холдинга „Горизонт“».
09:03 20/03/2020
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