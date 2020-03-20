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«Трешка» в Малиновке за стартовые $ 30 тысяч: в Минске на аукцион выставили квартиры должников

Внешне квартиры не выглядят добитыми.

«Трешка» в Малиновке за стартовые $ 30 тысяч: в Минске на аукцион выставили квартиры должников
Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» организовывает торги по продаже квартир должников. На 24 марта назначен аукцион по трем квартирам в разных районах города, стартовая цена самой дешевой из них — 80 тысяч рублей.

Торги по однокомнатной квартире, расположенной практически в центре Минска — на ул. Л. Беды, 25 — стартуют с отметки в 93.400 рублей. Это квартира с довольно хорошим ремонтом общей площадью 37 кв.м. Расположена она на 5-м этаже 10-этажного дома.

В микрорайоне Малиновка находится трехкомнатная квартира, которая также выставлена на торги за долги. Это апартаменты общей площадью 63,3 кв. м, расположенные на 5-м этаже 9-этажного дома.

Стартовая цена этой квартиры — 80 тысяч рублей. Здесь собственником является физическое лицо.

Еще одна квартира, которая была определена на торги 24 марта, находится в микрорайоне Сухарево. Это двухкомнатные апартаменты общей площадью 50,5 кв. м, расположенные на 7-м этаже девятиэтажного дома.

Право собственности, как и в первом случае, принадлежит ОАО «Управляющая компания холдинга „Горизонт“».
Realt.by
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