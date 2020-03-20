Covid-19 и ибупрофен: мифы и правда о лекарствах против вируса

В комментарии Би-би-си врачи подтвердили, что при подозрении на коронавирус ибупрофен действительно принимать не рекомендуется. Однако люди, принимающие этот препарат по другим показаниям, не должны прерывать прием без консультации с лечащим врачом.





В чем суть споров об ибупрофене? Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных средств. Они помогают сбить температуру и облегчить симптомы гриппа или другой вирусной инфекции, но также могут вызывать побочные эффекты, особенно у людей с астмой, проблемами сердца и плохой циркуляцией крови.

Исследований о свойствах ибупрофена при симптомах Covid-19 проведено не было, но ранее было изучено влияние препарата при других респираторных инфекциях. Было доказано, что в ряде случаев он действительно может усугублять состояние больного.

Основной вывод экспертов заключается в том, что противовоспалительный компонент ибупрофена может снижать эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом.





На днях на сайте Национальной системы здравоохранения Британии (NHS) появилось сообщение о том, что, хотя вред от ибупрофена при коронавирусе пока полностью не доказан, граждан просят воздержаться от его применения.

Ранее NHS не разделяла опасений по поводу противовоспалительных препаратов.

Каковы рекомендации специалистов





"Если у вас температура, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительное средство по другой причине или не уверены, что делать, обратитесь к врачу", - призывает министр здравоохранения Франции Оливье Веран, невролог по образованию.

Преподаватель и научный консультант Ливерпульской школы тропической медицины Том Уингфилд рекомендует парацетамол, так как он вызывает меньше побочных эффектов.

"Нестероидные препараты, такие как ибупрофен, особенно принимаемые в течение долгого времени, могут вызывать раздражение желудка и нагрузку на почки. А это опасно для пациентов с предрасположенностью к заболеваниям желудка и почек", - считает Том Уингфилд.

"В настоящий момент такие симптомы, как температура и больное горло, лучше снимать парацетамолом", - говорит профессор эпидемиологии из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Шарлотта Уоррен-Гаш. Она призывает как можно скорее начать исследования влияния противовоспалительных средств на состояние пациентов с определенными уже существующими заболеваниями.



В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала людям с симптомами Covid-19 избегать применения ибупрофена.





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