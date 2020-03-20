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В Китае слоны, воспользовавшись карантином, выпили все вино деревни

В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню, и выпили все вино.


Как сообщает Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, “пока люди занимались социальным дистанцированием”.

Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.

“В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько опьянели, что уснули в соседнем чайном саду”, – говорится в сообщении.
Oxu.az
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