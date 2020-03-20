В Китае слоны, воспользовавшись карантином, выпили все вино деревни





Как сообщает Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, “пока люди занимались социальным дистанцированием”.





Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.





“В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько опьянели, что уснули в соседнем чайном саду”, – говорится в сообщении.