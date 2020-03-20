В Китае слоны, воспользовавшись карантином, выпили все вино деревни
В китайской провинции Юнань 14 слонов ворвались в деревню, и выпили все вино.
Как сообщает Epicalyptic, слоны воспользовались ситуацией, “пока люди занимались социальным дистанцированием”.
Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи.
“В итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько опьянели, что уснули в соседнем чайном саду”, – говорится в сообщении.
08:45 20/03/2020
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