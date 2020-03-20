Ранее правозащитники «Могилевской весны» подали в суд Московского района заявление, где требовали от МВД решить проблему ресничек – металлических жалюзи и пластин, расположенных на окнах тюрем и следственных изоляторов и препятствующих проникновению естественного света в камеру. После отказа суда в связи с "неподведомственностью" дела, они обратились в Мингорсуд. Судебное заседание состоялось 19 марта 2020 года.





В своем выступлении на судебном заседании правозащитник «Могилевской Весны» Александр Бураков обратил внимание на два существенных момента в проблеме "ресничек"





1. СИЗО и тюрьмы — это не жилое помещение и не общественное здание.

Ранее правозащитники направили заявление о приведении условий содержания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами РБ. На него ответил главный санитарный врач МВД РБ А. Козлов. Он сослался на то, что согласно постановлением Министерства здравоохранения №82 утверждаются требования к освещению жилых помещений. Но так как, по мнению Козлова, СИЗО и тюрьмы не подпадают под категорию ни "жилых помещений", ни "общественных зданий", то на них нормы постановления не распространяются.





"Таким образом, исходя из ответа Козлова, можно сделать вывод, что СИЗО и тюрьмы имеют некий статус, не оговоренный законодательтсвом РБ. Какой статус у помещения, где содержатся заключенные? Именно это мы и хотели выяснить в суде", – отметил в своем выступлении Александр Бураков.





2. Законы РБ в местах лишения свободы не действуют





Правозащитники также обратили внимание на существенную коллизию в законодательстве. Статья 9 Закона РБ «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» указывает, что в местах содержания под стражей действуют правила внутреннего распорядка от МВД. Однако если обратиться к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных постановлением МВД №174, то там совершенно ничего не сказано о санитарных нормах и правилах , которые действуют в исправительных учреждениях.





"Это приводит к такой трактовке условий содержания граждан РБ в пенитенциарных учреждениях, когда законы РБ в местах лишения свободы фактически не действуют", — подчеркнул Александр Бураков.





Правозащитник отметил, что нынешние условия содержания осужденных лиц (а их около 6 тысяч) могут быть приравнены к пыткам, ведь они наносят страдания и ущерб здоровью человека. Это нарушает Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (которую Беларусь ратифицировала в ду).





"Вместо того, чтобы помочь своим гражданам разобраться в том, что такое СИЗО [и изменить условия содержания—прим.], государство в виде суда Московского района г. Минска почему-то отказалось в принципе рассматривать нашу жалобу. Условия содержания в тюрьмах и СИЗО — это проблема, которая может коснуться каждого, и поэтому ее надо решать", — добавил к выступлению своего коллеги Александр Райкон.





После перерыва судья Наталья Жупикова вынесла решение: определение суда Московского района г. Минска оставить без изменений.





"Мингорсуд отказал на основе «неподведомственности» суду нашего обращения. Однако согласно со статьей 247 ГПК РБ в определении суда должно быть указано, в какой именно орган нам следует обращаться. Однако суд нам просто сказал: нет – и все", – прокомментировал решение суда Александр В. Бураков.





Решение суда правозащитники планируют обжаловать далее, обратившись к председателю Минского городского суда, а затем, если понадобится, в Верховный суд.