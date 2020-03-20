Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы отменили запланированный на май Каннский кинофестиваль из-за распространения коронавируса в Европе.
Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия в сети Twitter.
"Несмотря на кризис в отрасли здравоохранения и учитывая развитие международной ситуации и ситуации во Франции в частности, Каннский фестиваль не сможет состояться в запланированные даты с 12 по 23 мая", - говорится в сообщении.
По последним данным Университета медицины им. Джона Хопкинса, общее количество больных Covid-19 в мире превысило 229 тысяч человек. 9 325 пациентов умерли, свыше 84 500 выздоровели.
08:02 20/03/2020
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