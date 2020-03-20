Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия в сети Twitter





"Несмотря на кризис в отрасли здравоохранения и учитывая развитие международной ситуации и ситуации во Франции в частности, Каннский фестиваль не сможет состояться в запланированные даты с 12 по 23 мая", - говорится в сообщении.

По последним данным Университета медицины им. Джона Хопкинса, общее количество больных Covid-19 в мире превысило 229 тысяч человек. 9 325 пациентов умерли, свыше 84 500 выздоровели.