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Белорусы в соцсетях пугают друг друга ворами в химкостюмах, "прикрывающихся" коронавирусом

Информацию о людях в медицинских костюмах и костюмах химзащиты, которые ходят по домам и пугают жителей коронавирусом, а после обворовывают квартиры, начали распространять в соцсетях.

"ВНИМАНИЕ!!! По всем домам ходят люди в мед и хим костюмах! Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения короновирусом, проходит дезинфекция квартир! заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры!!! будьте бдительны, передайте дальше! Сразу на горячую линию и в милицию звонить! Могут быть дома дети и пенсионеры! Особенно предупредите их", - именно это сообщение начало "гулять" в байнете, на форумах и группах онлайн-общения белорусов в последние сутки.

Отметим, что никакой официальной информации, подтверждающей подобные действия "людей в химкостюмах", нет.
Интерфакс
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