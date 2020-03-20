"ВНИМАНИЕ!!! По всем домам ходят люди в мед и хим костюмах! Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения короновирусом, проходит дезинфекция квартир! заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры!!! будьте бдительны, передайте дальше! Сразу на горячую линию и в милицию звонить! Могут быть дома дети и пенсионеры! Особенно предупредите их", - именно это сообщение начало "гулять" в байнете, на форумах и группах онлайн-общения белорусов в последние сутки.





Отметим, что никакой официальной информации, подтверждающей подобные действия "людей в химкостюмах", нет.