Вьетнам временно отменил безвизовый режим для России, Беларуси и Японии из-за коронавируса
Вьетнам временно приостановил безвизовый въезд в страну для граждан России, Беларуси и Японии из-за распространения коронавируса, об этом заявило Министерство иностранных дел республики.
— В целях усиления мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса с 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию СРВ для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии, — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что ограничения не коснутся обладателей служебных и дипломатических паспортов.
В настоящее время на территории Вьетнама действует режим эпидемиологической угрозы, закрыты школы, детские сады, отменены все массовые мероприятия. Также введён двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну граждан зарубежных государств.
По данным на 20 марта, во Вьетнаме коронавирусной инфекцией заразилось 85 человек.
В мире за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 1074.
07:31 20/03/2020
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