Власти Израиля запретили гражданам выходить из дома





Об этом вечером 19 марта заявил и.о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Timesofisrael.





"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению", - подчеркнул Нетаньяху.





В Израиле гражданам разрешается выходить из дома только в случаях покупки лекарств и еды. Исключения возможно только для людей, которые задействованы в жизнеобеспечивающих производствах.





Напомним: 19 марта министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 677 случаев болезни COVID-19. Шестеро пациентов в тяжелом состоянии, 13 - средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 14 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.