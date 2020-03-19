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Фотофакт: как в Венгрии людей на карантине обязывают ставить знак на дверях

Правительство страны разработало "красную карту", которая должна быть приклеена на двери каждого человека, который находится на изоляции.


В Венгрии людей, которые находятся на карантине, обязали клеить на двери квартир «красные карты». Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Так, люди под карантином должны клеить на двери так называемую «красную карту» — piros lapot, которая предупреждает, что в доме находится человек под эпидемиологическим надзором.


Отмечается, что с 12 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, при этом все венгры, которые вернулись из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин, пишет telegraf.by

На данный момент на карантине находятся почти три тысячи человек, и под угрозой ответственности они должны весь этот срок находиться дома и не принимать гостей.
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