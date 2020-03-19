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Точка невозврата: Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

За последние сутки в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.


Рекордные 5322 новых случаев инфицирования COVID-2019 и 427 новых случаев смерти в Италии за последние сутки, сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в стране умерли 427 человек (+ 14,3% по сравнению со средой) и общее количество погибших достигло 3405. В целом количество подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии составило 41035. В это число входят те, кто погибли, и те, кто выздоровел.

При этом Китае, по последним данным, погибли 3245 человек. Общее количество случаев заражений — более 80 тысяч.


На сегодня в Италии 33 190 активных случаев заражений коронавирусом — на 4480 больше по сравнению со средой.

4440 человек выздоровели, из них за последние сутки 415 (+ 10,3%).

2498 пациентов находятся в реанимации. Это на 241 больше, чем в среду. Из них 1006 — в Ломбардии.

Напомним, что накануне в Италии за сутки был побит рекорд по смертности. В стране за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число погибших из-за вируса приближается к трем тысячам.

При этом коммуна в Италии поборола COVID-19, тестируя всех подряд. В городке на коронавирус тестировали всех подряд — и тех, у кого были симптомы, и тех, кто симптомов не проявлял.
telegraf.by
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