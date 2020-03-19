Смертельное ДТП на трассе М1 «Брест-Минск-граница РФ»
В Брестской области на трассе столкнулись фуры. Водительодной из них погиб.
По предварительной информации, правила нарушил 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» - он пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура «ДАФ» под управлением 22-летнего гражданина Польши.
От удара водителя большегруза «МАЗ» выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.
"Белорусский партизан"
22:07 19/03/2020
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