Полеты из Минска в Грузию приостанавливаются

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.





Так, с 20 марта по 28 марта отменяются рейсы В2 741-742 и с 22 марта по 28 марта отменяются рейсы В2 735-736 в Тбилиси.





Кроме того, с 20 марта по 28 марта отменен рейс B2 737 и с 21 марта по 29 марта рейс B2 738 в Батуми.





Как пояснили в «Белавиа», если вы нашли свой рейс в этом списке и билет куплен на самолет, который должен был вылететь в указанный промежуток времени, есть возможность вернуть полную его стоимость. Также можно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения без дополнительных сборов.



