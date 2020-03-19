Заболевание, вызванное коронавирусом, каждые 10 минут уносит жизнь одного гражданина Ирана.





- Около 50 иранцев в час заражаются вирусом Covid-19, а каждые 10 минут погибает один человек, - приводит слова представителя госинформагентство страны IRNA.





По словам замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, основной причиной распространения вируса в обществе является посещение общественных мест и игнорирование рекомендаций врачей.



