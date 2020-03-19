В настоящее время 61 турист, среди которых россияне, шесть белорусов и два украинца, уже сутки остаются в отеле в Ханое, проживание в котором им предоставила отменившая рейс из-за пандемии коронавируса компания "Вьетнамские авиалинии".





Представитель перевозчика сообщил туристам, что он готов 19 и 20 марта отправить их рейсами через другие страны. По предварительной информации - через Таиланд и Японию.





Среди застрявших во Вьетнаме пассажиров - несколько семей с детьми. В основном все возвращались в Москву с отдыха в Нячанге.









У многих истек срок пребывания в стране. И пока нет ясности каким образом пассажиры с истекшими визами пересекут границу Вьетнама. Также люди опасаются, что в аэропорту прилета их могут в принудительном порядке отправить на карантин, что отложит возвращение в Москву ещё минимум на две недели.





Как сообщалось, "Вьетнамские авиалинии" приостановили полеты в Россию 19 марта, а с 21-25 марта - и по другим международным направлениям. Ограничения продлятся до 30 апреля, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.





"Чтобы поддержать пассажиров, пострадавших от этой временной приостановки, Vietnam Airlines не будет взимать сборы при изменении даты полета и маршрута для всех пассажиров, чьи международные авиабилеты были выписаны до 25 марта 2020 года", - уточнили в компании.



