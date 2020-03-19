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За убийство 4-летней дочери суд назначил 25 лет. Мало?

Прокуратура Гродненской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего Б., которому вменены в вину убийство с особой жестокостью заведомо малолетнего ребенка, находившегося в беспомощном состоянии, а также истязание своих детей.

Следствие установило, гражданин Б. 18 октября 2019 года в д.Мадейки Зельвенского района на почве внезапно возникшей агрессии в ответ на непослушание одной из своих дочерей умышленно нанес ей не менее 36 ударов руками, ногами и черенком веника по голове, туловищу и конечностям. Через 2 дня от полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась в больнице.

Кроме того, в период с 12 по 18 октября 2019 года обвиняемый умышленно причинил своим 3- и 4-летним дочерям продолжительную боль способами, вызвавшими у них особые физические и психические страдания, систематически наносил им побои.

Сельчанин свою вину не признал.


По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Б. 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, пишет prokuratura.gov.by

Отметим, 26 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – она не контролировали ситуацию в семье, в которой воспитывалась погибшая девочка.
"Белорусский партизан"
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