Беларусь полностью вывезет своих туристов из Египта до 27 марта
До 27 марта Беларусь полностью вывезет белорусских туристов из Египта, пишет БелТА.
"Мы планируем до 27 марта завершить полностью вывоз всех наших граждан с территории данного государства", - сообщил Сергей Ковальчук.
Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в этой стране находились около 6 тыс. белорусских туристов, "попавших в затруднительное положение относительно возвращения на территорию Беларуси, потому что ряд стран приняли ограничительные меры, касающиеся допуска иностранных граждан".
Из этих 6 тыс. уже 2 тыс. человек вывезены из Египта. Они прибывали туда чартерными рейсами для отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Еще около 2 тыс. находятся в других популярных у туристов странах: Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Турции, на Кубе. Белорусские власти совместно с турорганизациями работают над их возвращением на родину.
Египет - традиционно самое популярное у белорусов туристическое направление.
19:35 19/03/2020
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