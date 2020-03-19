Беларусь полностью вывезет своих туристов из Египта до 27 марта

"Мы планируем до 27 марта завершить полностью вывоз всех наших граждан с территории данного государства", - сообщил Сергей Ковальчук.









Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в этой стране находились около 6 тыс. белорусских туристов, "попавших в затруднительное положение относительно возвращения на территорию Беларуси, потому что ряд стран приняли ограничительные меры, касающиеся допуска иностранных граждан".





Из этих 6 тыс. уже 2 тыс. человек вывезены из Египта. Они прибывали туда чартерными рейсами для отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.





Еще около 2 тыс. находятся в других популярных у туристов странах: Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Турции, на Кубе. Белорусские власти совместно с турорганизациями работают над их возвращением на родину.





Египет - традиционно самое популярное у белорусов туристическое направление.