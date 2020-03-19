А с 22 марта приостанавливает сообщение. МИД Беларуси просит соотечественников вернуться домой, пока есть такая возможность, сообщает пресс-служба ведомства.





«В связи с ожидаемым объявлением правительства Греции о приостановке авиасообщения (по предварительной информации — с 22 марта) просим в максимально сжатые сроки завершить поездки в эту страну», — говорится в сообщении МИД Беларуси.









В стране введен карантин, массовые мероприятия свыше 10 человек запрещены. Все приезжие должны отбыть обязательную самоизоляцию в течение двух недель. Нарушившим карантин грозит до 5000 евро штрафа.





По данным на 18.00 19 марта, в Греции были зафиксированы 418 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.



