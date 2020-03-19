+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусов просят вернуться домой до 22 марта. Греция останавливает авиасообщение

Греция с 18 марта запретила въезд в страну для всех, кто не является гражданами этой страны или других стран Евросоюза.

А с 22 марта приостанавливает сообщение. МИД Беларуси просит соотечественников вернуться домой, пока есть такая возможность, сообщает пресс-служба ведомства.

 «В связи с ожидаемым объявлением правительства Греции о приостановке авиасообщения (по предварительной информации — с 22 марта) просим в максимально сжатые сроки завершить поездки в эту страну», — говорится в сообщении МИД Беларуси.


В стране введен карантин, массовые мероприятия свыше 10 человек запрещены. Все приезжие должны отбыть обязательную самоизоляцию в течение двух недель. Нарушившим карантин грозит до 5000 евро штрафа.

По данным на 18.00 19 марта, в Греции были зафиксированы 418 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.
.tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru