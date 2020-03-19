+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минздрав не против доставки лекарств из аптек на дом

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом.

Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Владимир Караник

"Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему", - рассказал Владимир Караник.

Пока речь идет об аптеках, имеющих стационарную сеть, в частности, дистрибьюторе "Фармация". Возможно, к этой системе смогут присоединиться и другие крупные сети.

Ранее появилась информация, что аптечные сети ADEL и "Добрыя лекi" запустили возможность онлайн-заказа лекарств с доставкой в ближайшую к покупателю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах страны
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru